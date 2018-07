Putin l-a invitat pe Trump la Moscova

"In privinta reuniunilor, inteleg perfect ce a declarat presedintele Trump. Are dorinta ca noi sa avem noi intalniri. Eu sunt pregatit sa il intalnesc. Dar este necesar sa fie intrunite conditiile. In tara noastra, noi suntem pregatiti pentru astfel de intalniri. Suntem pregatiti sa il invitam pe presedintele Trump la Moscova. I-am adresat deja invitatia, i-am spus deja", a afirmat Vladimir Putin, citat de Sputnik.Presedintele SUA, Donald Trump, vrea sa aiba o noua intrevedere cu omologul sau rus, Vladimir Putin, la inceputul anului viitor, dupa incheierea anchetei privind ingerintele ruse, a declarat consilierul prezidential american pentru Securitatea Nationala, John Bolton.Donald Trump "crede ca urmatoarea intrevedere bilaterala cu presedintele Putin trebuie sa aiba loc dupa incheierea vanatorii de vrajitoare ruse, astfel ca am convenit ca va fi la inceputul anului viitor", a afirmat John Bolton miercuri seara.Donald Trump a semnalat deja ca vrea o noua intalnire cu Vladimir Putin, in pofida controverselor generate de recentul summit SUA- Rusia din Finlanda Donald Trump si-a atras critici dure pentru ca a sugerat ca are incredere mai mare in presedintele Rusiei, Vladimir Putin, decat in evaluarile serviciilor secrete americane privind ingerintele electorale ruse. "Eu am incredere in oamenii mei din serviciile de informatii, dar va pot spune ca presedintele Putin a fost extrem de puternic in negarea acuzatiilor", a afirmat Donald Trump dupa intalnirea cu liderul de la Kremlin.Donald Trump trebuie sa inteleaga ca "Rusia nu este aliatul nostru", a reactionat unul din liderii Partidului Republican, Paul Ryan, presedintele Camerei Reprezentantilor. Rusia este responsabila de "tentative intense, in curs" pentru subminarea democratiei din Statele Unite, a afirmat Dan Coats, directorul Serviciilor de informatii americane.Citeste si:Dupa ce a umilit Europa , Trump s-a inclinat in fata lui Putin. Presa externa scrie despre "sarutul umed" al liderului americanCum au fost intampinati Trump si Putin la Helsinki: "Bine ati venit in tara presei libere!" (Galerie foto) ...citeste mai departe despre " Putin l-a invitat pe Trump la Moscova " pe Ziare.com