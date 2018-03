"Vrem ca tara noastra sa straluceasca si sa priveasca spre viitor, pentru copiii si nepotii nostri (...) vom face tot ce putem pentru ca ei sa fie fericiti", a spus liderul de la Kremlin in fata a zeci de mii de simpatizanti."Nimeni nu va face acest lucru in locul nostru. Iar daca il facem, deceniul urmator si intregul secol al XXI-lea vor fi marcate de victoriile noastre stralucitoare", a completat Putin.Acest miting este primul la care el a luat parte de la inceputul unei campanii electorale in care liderul de la Kremlin a refuzat deocamdata sa participe la dezbateri televizate.Conform sondajelor, niciunul dintre contracandidatii sai nu trec de 8%, printre acestia numarandu-se vedeta de televiziune apropiata de opozitia liberala Ksenia Sobceak si comunistul Pavel Grudinin.Principalul opozant al lui Putin, Alexei Navalnii, nu poate candida din cauza unei condamnari penale, pe care el o considera motivata politic, si a lansat un apel la boicotarea scrutinului.Intentiile de vot pentru Vladimir Putin sunt estimate de sondaje la circa 70%, dar o mare necunoscuta este rata prezentei la vot. ...citeste mai departe despre " Putin le-a promis rusilor un secol de victorii stralucitoare, pe ultima suta de metri a campaniei electorale " pe Ziare.com