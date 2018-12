Putin ordona masuri militare ca reactie la eventuala retragere a SUA din Tratatul Nuclear

La sfarsitul lunii noiembrie, Vladimir Putin a avut o serie de intrevederi cu directorii serviciilor de securitate, cu managerii din industria de aparare si cu sefii comandamentelor militare, anunta TASS."Au fost analizate masuri pentru consolidarea capacitatilor de lupta ale fortelor armate si mijloace necesare in contextul accelerarii cursei inarmarii din cauza planului Statelor Unite de retragere din Tratatul Fortelor Nucleare Intermediare", a declarat Serghei Soigu, ministrul rus al Apararii."Comandantul suprem a fost informat despre procesul de construire si dezvoltare a fortelor armate, despre capacitatea de a garanta securitatea militara si a contracara un inamic avansat tehnologic", a subliniat Serghei Soigu.Presedintele Donald Trump a anuntat ca Statele Unite se vor retrage din Tratatul Fortelor Nucleare Intermediare (INF), acuzand Rusia de incalcarea acordului semnat in anul 1987.Tratatul semnat de Statele Unite cu Rusia prevede interzicerea rachetelor cu raze de actiune cuprinse intre 500 si 5.500 de kilometri. Donald Trump sustine ca Rusia a incalcat acest tratat, dar Administratia Vladimir Putin a acuzat in mai multe randuri ca sistemele balistice instalate de Statele Unite in Europa , inclusiv in Romania , constituie incalcari ale acordului.Washingtonul insista ca Administratia de la Moscova a dezvoltat o noua racheta cu raza medie de actiune, Novator 9M729 (SSC-8, potrivit terminologiei NATO ), prin incalcarea Tratatului Fortelor Nucleare Intermediare.Acordul INF a intrat in vigoare in anul 1987, fiind semnat de presedintele american de la acea vreme, Ronald Reagan, cu omologul sau din Uniunea Sovietica, Mihail Gorbaciov. Potrivit cotidianului New York Times, in afara faptului ca Rusia ar fi incalcat Tratatul INF, Administratia SUA vrea sa renunte la acest acord, deoarece este constransa sa nu dezvolte armament care ar putea fi folosit pentru descurajarea Chinei in consolidarea pozitiei in vestul Oceanului Pacific.Dat fiind ca nu este semnatara a Tratatului INF, China a putut dezvolta rachete nucleare cu raze medii de actiune.Rusia a negat ca ar incalca Tratatul INF, dar a acuzat ca sistemele balistice instalate de SUA in Romania intra in contradictie cu acest acord.Sistemele balistice instalate de Statele Unite in Europa au car ...citeste mai departe despre " Putin ordona masuri militare ca reactie la eventuala retragere a SUA din Tratatul Nuclear " pe Ziare.com