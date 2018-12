Informatia nu a fost momentan confirmata oficial de Kremlin.Potrivit unei surse citate de agentia Interfax-AVN, numirea lui Kostiukov s-a produs saptamana trecuta.Predecesorul lui Kostiukov, generalul Igor Korobov, a murit luna trecuta, la varsta de 62 de ani, in urma unei boli grave si de lunga durata.Pe de alta parte, cotidianul Daily Express a relatat ca Igor Korobov s-ar fi imbolnavit subit dupa ce ar fi fost aspru criticat de presedintele Vladimir Putin in legatura cu "incompetenta profunda" dovedita in cazul fostului spion Serghei Skripal si a altor operatiuni.Kostiukov a asigurat interimatul dupa decesul lui Korobov.In decembrie 2016, Kostiukov a fost inclus de Washington pe lista de sanctiuni in legatura cu actiuni de "subminare a democratiei" din Statele Unite in timpul campaniei pentru alegerile prezidentiale americane din anul 2016. ...citeste mai departe despre " Putin pune la sefia serviciului secret GRU un militar vizat de sanctiunile americane pentru implicarea in alegerile din SUA " pe Ziare.com