Putin s-ar putea intalni cu Trump de trei ori pana la sfarsitul anului

Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitry Peskov, a declarat pentru ziarul Izvestiya ca Moscova doreste sa organizeze aceste discutii "dar totul depinde de reciprocitate", scrie Reuters.Joi, Ministerul de Externe al Rusiei a anuntat ca lucreaza pentru organizarea unei intalniri dintre ministrul de Externe, Serghei Lavrov si Secretarul de Stat american, Mike Pompeo, in timpul Adunarii Generale ONU din septembrie.Citeste si:Ce crede Trump despre Putin a devenit irelevant. Perspective sumbre pentru MoscovaLavrov ironizeaza "intalnirea secreta" Putin-Trump: Poate au fost si la toaleta impreuna (Video)Trump si Putin au vorbit peste 2 ore: Armistitiu in Siria si balbaieli pe implicarea Rusiei in alegerile din SUA