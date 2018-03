Putin sau bilantul viitorului dezastru

Escaladarea tensiunilor intre Londra si Moscova, intre NATO si Rusia in ultima instanta, pare sa-i convina de minune lui Putin. Intr-o atmosfera ce amintea puternic de zilele de aur ale gerontocratiei sovietice, contrar dinamismului filmarilor si expunerii repetate a unor chipuri tinere extaziate, mesajul catre natiune al presedintelui Rusiei a semanat cu un discurs de razboi.Dupa enuntarea unui numar impresionant de obiective economice la fel de fanteziste ca si acelea din celebrele "decrete din mai", ramase neindeplinite, Putin a trecut la partea principala a discursului, in care a anuntat ca Rusia detine cele mai performante arme de distrugere in masa. Intr-un efort de comunicare publica a stiintei, care cu siguranta i-a facut pe Newton si Einstein sa se agite copios in locurile lor de odihna, Putin a anuntat, printre altele, ca detine rachete cu propulsie nucleara si traiectorie non-balistica, dar si drone submarine de mare viteza, cu raza de actiune nelimitata.Terminand mesajul printr-un lung citat din propriile declaratii, Putin i-a avertizat pe americani ca a venit vremea sa-i asculte pe rusi, dand totodata semnalul pentru o noua cursa a inarmarilor.Chiar asa, oare ce are Putin de spus dupa aproape doua decenii de mandat? Ce Rusie lasa el tinerilor in mijlocul carora si-a anuntat candidatura acum cateva luni?O Rusie care nu este ascultata pentru ca minte copios, mai necredibil decat o face ambitiosul Kim Jong-un. O Rusie care in 2014, atunci cand si-a atacat vecinul sub pretextul "anarhiei fascizante" de acolo, ne asigura ca trupele fara insemne din Crimeea nu sunt ale ei, pentru ca apoi sa se laude indecent cu felul in care Statul Major rus a pregatit invazia.Mai departe, mai mult, asa cum zic rusii. Desi ne asigura si acum ca trimit doar camioane cu medicamente in Sud-Estul Ucrainei, Kievul se incapataneaza sa expuna prizonieri rusi care-si declina numele si unitatea militara din care fac parte. Dupa ce neaga ca sunt soldatii sai, intr-un acces de "umanitate", tipic pentru autocratii rusi, Putin decide sa-i schimbe cu prizonieri ucraineni din Rusia, fara sa ...citeste mai departe despre " Putin sau bilantul viitorului dezastru " pe Ziare.com