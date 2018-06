El a declarat ca unele dintre aceste arme le devanseaza cu ani sau chiar cu decenii pe cele ale rivalilor Rusiei, informeaza portalul specializat pe probleme militare 45enord.ca.Acest "progres real" a fost realizat printr-un efort "colosal" din partea cercetatorilor, muncitorilor, inginerilor si oamenilor de stiinta, a spus Putin.Seful statului rus a mentionat in special noua racheta hipersonica Avangard si noua racheta balistica intercontinentala Sarmat, care ar urma sa fie desfasurate in cativa ani. El a evocat, de asemenea, racheta hipersonica Kinjal, aflata deja in serviciul fortelor armate din sudul Rusiei.Aceste tipuri de arme figurau printre numeroasele sisteme prezentate deja de Putin in luna martie.Liderul rus asigurase atunci ca Avangard poate traversa atmosfera cu o viteza de 20 de ori mai mare decat cea a sunetului. Racheta ar fi in masura sa-si schimbe traiectoria si altitudinea, ceea ce ar face-o "absolut invulnerabila" fata de toate sistemele antiracheta.Avangard ar fi fabricata din materiale care pot rezista la temperaturi inalte de 2000 de grade Celsius, generate de zborul hipersonic in atmosfera.Sarmat ar fi destinata sa inlocuiasca racheta sovietica Voievoda, supranumita "Satan" in Occident si care poate transporta 10 ogive nucleare. Putin indicase in martie ca Sarmat cantareste 200 de tone si ca raza sa de actiune ii permite sa loveasca oriunde in lume. El sustine ca Sarmat este echipata cu un numar mai mare de ogive decat Voievoda si ca acestea sunt si ele mai puternice.Citeste si: Angela Merkel si Donald Trump sunt "ingrijorati" de armele "invincibile" ale RusieiRusii recunosc ca au testat peste 200 de arme noi in Siria ...citeste mai departe despre " Putin se lauda cu armele nucleare ale Rusiei: Suntem la decenii in fata rivalilor " pe Ziare.com