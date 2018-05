Putin se teme de schimbare si-l propune prim-ministru pe acelasi Medvedev. De ce?

"Se considera ca, in Rusia , toate deciziile sunt luate de un singur om - Vladimir Putin . Este doar partial adevarat. Toate deciziile sunt luate de Putin, insa Putin nu este doar un singur om. Este o minte colectiva uriasa. Zeci, chiar sute de oameni ghicesc zilnic ce decizii trebuie sa ia Vladimir Putin.Insusi Vladimir Putin ghiceste tot timpul ce decizii trebuie sa ia pentru a fi popular, pentru a fi inteles si aprobat de acel urias Vladimir Putin colectiv", scrie Mihail Zagar in cartea sa "Toti oamenii Kremlinului".Evenimentul depunerii juramantului a fost urmarit cu interes si de fostul cancelar al Germaniei Gerhard Schroder, membru in conducerea Gazprom , in realitate un angajat al lui Vladimir Putin, dar si de actorul american Steven Seagal, un fel de bufon modern adus la curtea regelui pentru calitatile sale de "erou-luptator" in productii cinematografice de categorie B. Amandoi s-au aflat in primele randuri alaturi de oficialitatile ruse invitate la ceremonie.Cel mai asteptat moment dupa juramant a fost cel in care Vladimir Putin urma sa trimita Dumei de Stat (Parlamentul Rusiei) propunerea de prim-ministru. Presedintele nu era obligat sa faca acest anunt, dar purtatorul sau de cuvant a lasat sa se inteleaga faptul ca presedintele va propune rapid un sef al Executivului."Dmitri Medvedev si-a inceput cariera in calitate de profesor - in el au ramas multe din tanarul profesor care intra in clasa, nu este sigur de felul in care il va accepta auditoriul, de aceea, se straduieste sa fie mai matur, mai serios, iar uneori, dimpotriva, sa vorbeasca folosind limbajul tinerilor.Parca s-a obisnuit deja sa nu se simta in apele sale. Chiar si atunci cand povesteste despre cum invata fiul sau, se straduieste sa produca o impresie buna", scrie Mihail Zagar in cartea "Toti oamenii Kremlinului".O schimbare ar fi insemnat un riscSi, intr-adevar, Vladimir Putin i-a rugat pe parlamentarii rusi sa-l voteze pe Dmitri Medvedev, cel care a detinut pozitia de prim-ministru si in ultimii sase ani, acesta fiind intre 2008 si 2012 presedinte al Rusiei in timp ce Vladimir Putin era, in aceeasi perioada, prim-ministru.Aceasta nominalizare facuta de liderul de la Kremlin reprezinta un accent pus pe continuitate. O schimbare ar fi insemnat un risc."Reformele nepopulare sun ...citeste mai departe despre " Putin se teme de schimbare si-l propune prim-ministru pe acelasi Medvedev. De ce? " pe Ziare.com