Putin si-a depus candidatura la prezidentiale. Alexei Navalnii anunta protest

In acelasi timp, opozantul Alexei Navalnii, a carui candidatura a fost respinsa pe motivul unei condamnari penale, a anuntat ca va organiza un protest national pentru boicotarea scrutinului, transmit agentiile internationale de presa.Putin a prezentat comisiei dosarul cu cele 300.000 de semnaturi necesare, plus alte documente, printre care si cele de justificare a veniturilor incasate.In varsta de 65 de ani, el se prezinta drept candidat independent la scrutinul in care este marele favorit si pe care daca il va castiga va fi presedinte al Rusiei pana in anul 2024. Totusi, a marturisit ca spera sa fie sprijinit de partidele care ii impartasesc programul politic, apel primit favorabil de formatiunea Rusia Unita, din care Putin a facut parte si este cel mai puternic partid al Rusiei, plus partidul social-democrat Rusia Justa si Verzii.Contracandidatii sai confirmati pana in prezent sunt liderul formatiunii de extrema-dreapta LDPR Vladimir Jirinovski, candidatul Partidului Comunist rus, Pavel Grudinin, si candidata liberala si jurnalista de opozitie Ksenia Sobceak, aceasta din urma depunandu-si candidatura luni.Tot luni, comisia electorala a respins candidatura depusa de opozantul Alexei Navalnii, invocand o condamnare penala, decizie dupa care acesta din urma a lansat un apel la boicotarea scrutinului.El a anuntat miercuri ca pe 28 ianuarie va organiza un protest national pentru a-si sustine acest apel.