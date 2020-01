Putin spune ca n-are de gand sa conduca Rusia pana la sfarsitul vietii, ca liderii sovietici

Comentariile sale, facute la Sankt Petersburg, in prezenta unor veterani din cel de-al Doilea Razboi Mondial, survin la cateva zile dupa ce a dezvaluit o schimbare rapida a sistemului politic care a dus la demisia lui Dmitri Medvedev din functia de premier si a guvernului acestuia.Putin, intr-o miscare surprinzatoare, l-a ales desemnat ca sef al executivului pe directorul Fiscului, Mihail Misustin, relativ necunoscut marelui public. Rusii asteapta acum sa afle care sunt ministrii care isi vor pastra functiile intr-un nou guvern, noteaza Reuters.Modificarile aduse de Putin, care ar amenda constitutia pentru a crea noi centre de putere in afara presedintiei, au fost percepute la scara larga ca ii dau posibilitatea liderului de la Kremlin sa-si extinda puterea odata ce paraseste presedintia in 2024. El a dominat politica rusa, ca presedinte sau ca prim-ministru, timp de doua decenii.Criticii il acuza pe Putin, fost ofiter KGB, ca planuieste sa pastreze controlul tarii, intr-o anumita masura, chiar si dupa incheierea mandatului sau.In comentariile sale de sambata, Putin, care a spus deja ca doreste ca mandatele viitorilor presedinti sa fie limitate la doua, desi in prezent el se afla la al patrulea mandat, a respins ideea presedintilor rusi pe viata."In ceea ce priveste mandatele (prezidentiale) pentru a ramane la putere inteleg... ca (ingrijorare pentru acest lucru) are legatura pentru multi oameni cu preocupari despre societate, stat si stabilitate interna si externa", a declarat Vladimir Putin."Dar ar fi foarte ingrijorator sa ne intoarcem la situatia de la mijlocul anilor '80, cand liderii de stat ramaneau la putere, unul cate unul, pana la sfarsitul zilelor si plecau din functie fara a asigura conditiile necesare pentru o tranzitie a puterii. Asa ca ar fi mai bine sa nu se revina la acea situatie", a spus presedintele rus.Perioada sovietica a fost marcata de o serie de lideri precum Leonid Brejnev, Iuri Andropov si Konstantin Chernenko, care au murit cu totii in timp ce se aflau in functie. ...citeste mai departe despre " Putin spune ca n-are de gand sa conduca Rusia pana la sfarsitul vietii, ca liderii sovietici " pe Ziare.com