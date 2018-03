Putin acuza neglijenta criminala in cazul tragediei din mall: Nu existau stingatoare si nu functiona nici alarma de incendiu

Liderul de la Kremlin a vizitat locul tragediei si a depus un buchet de trandafiri in zona memoriala amplasata in apropierea cladirii, relateaza agentia Tass."Ce s-a intamplat aici nu a fost o situatie de lupta sau o explozie neasteptata de metan intr-o mina. Au venit oamenii sa se destinda, alaturi de copii. Vorbim despre demografie si pierdem atatea vieti din cauza a ce? Din cauza neglijentei criminale si a nepasarii", a acuzat Putin.Presedintele Rusiei a oferit condoleante familiilor si prietenilor victimelor si a tinut un moment de reculegere, inainte de a discuta cu autoritatile locale.Anchetatorii au anuntat ca alarma de incendiu din cadrul centrului comercial Zimnyaya Vishnya nu mai functiona din 19 martie si nimeni nu a facut demersuri pentru a remedia aceasta situatie.Totodata, unul dintre agentii de securitate din mall nu a reusit sa porneasca sistemul de avertizare vocala, pentru ca nu are pregatirea necesara.Pe 25 martie, un incendiu a izbucnit la ultimul etaj al centrului comercial Zimnyaya Vishnya din orasul siberian Kemerovo, alcatuit din patru etaje si cu suprafata de aproximativ 1.500 de metri patrati.Potrivit celor mai recente date, 64 de persoane au murit si alte 60 au fost ranite. 25 de trupuri neinsufletite au fost deja identificate, inclusiv 13 copii. Examinarea ADN a celorlalte victime va dura pana la doua saptamani.Unul dintre angajatii centrului comercial a precizat ca nu au existat stingatoare de incendiu in cladire. Potrivit acestuia, focul s-a raspandit rapid din cauza bilelor de cauciuc si a trambulinelor care se aflau in spatiul de joaca pentru copii."Am lucrat timp de sase luni si nu am vazut stingatoare de incendiu. Cand s-a intamplat totul, nu s-a declansat alarma de incendiu. Cu o luna in urma, am avut o instruire privind evacuarea cladirii. Au activat alarma de incendiu, se auzea foarte bine. Nu stiu de ce nu a functionat de data asta", a spus angajatul, citat de agentia Sputnik. ...citeste mai departe despre " Putin acuza neglijenta criminala in cazul tragediei din mall: Nu existau stingatoare si nu functiona nici alarma de incendiu " pe Ziare.com