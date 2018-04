"Am discutat despre realizarea contractului pentru livrarea de S-400. Am luat decizia sa urgentam livrarile acestor sisteme de aparare", a declarat seful statului rus in cursul unei conferinte de presa, organizata in comun cu omologul sau turc, Recep Tayyip Erdogan.Liderul de la Ankara a aparat decizia tarii sale de a cumpara aceste rachete, o decizie care a suscitat rezerve si critici printre aliatii Turciei din cadrul NATO din cauza incompatibilitatii cu sistemele de aparare ale Aliantei Nord-Atlantice, relateaza AFP."In legatura cu aceste S-400, este o decizie care apartine Turciei (...) Am incheiat un acord privind (sistemele) S-400, am inchis acest dosar, este o afacere incheiata", a spus el.In septembrie, Recep Tayyip Erdogan a anuntat ca Moscova si Ankara au semnat un contract pentru achizitionarea acestor sisteme de aparare antiaeriana, iar in decembrie un consilier al presedintele Vladimir Putin a informat ca acordul a fost finalizat.Anuntul acestui contract a fost perceput ca o manifestare a revoltei presedintelui turc, pe fondul gravelor tensiuni cu mai multi lideri europeni si cu Statele Unite. ...citeste mai departe despre " Putin spune ca Rusia va "urgenta" livrarea rachetelor S-400 catre Turcia " pe Ziare.com