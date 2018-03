Putin: SUA au inselat Rusia grosolan si fara nerusinare in timpul crizei din Ucraina

SUA au cerut Rusiei sa faca tot ce-i sta in putere pentru ca presedintele de atunci al Ucrainei, Viktor Ianukovici, sa nu utilizeze armata pentru a suprima o miscare de protest in crestere, a declarat Putin in cadrul filmului 'Ordinea Mondiala 2018', care se bazeaza de fapt pe mai multe interviuri realizate de propagandistul Kremlinului, Vladimir Soloviov.La o zi dupa cererea SUA catre Rusia la sfarsitul lunii februarie 2014, Viktor Ianukovici a fost inlaturat de la putere, a adaugat presedintele rus, mentionand ca SUA le-a furnizat "sprijin complet celor care au comis lovitura de stat"."Ei bine, macar daca ar fi telefonat, daca ar fi facut ceva, daca ar fi spus ceva. Macar de-ar fi spus: stiti, exista un astfel de lucru ca excesul celui care executa, dar noi nu ne-am dorit ca situatia sa evolueze in acest mod si vom face totul pentru a aduce lucrurile in albia lor fireasca", a afirmat presedintele rus, potrivit caruia Statele Unite nu au inselat niciodata Rusia atat de "grosolan si fara nerusinare".Putin, care candideaza pentru al patrulea mandat in alegerile din 18 martie, a sugerat ca asa cum Rusia nu se amesteca in relatia SUA cu Canada , asa si SUA nu ar trebui sa amestece in relatiile sale cu Ucraina.In acest context, presedintele rus a mai spus ca SUA au orchestrat 'revolutia din Maidan' de la Kiev si, prin urmare, este obligata sa sprijine autoritatile actuale ucrainene.Viktor Ianukovici a fost destituit prin votul parlamentului in timpul miscarii de protest, care cerea relatii mai stranse cu Occidentul. Rusia a denuntat in mod repetat inlaturarea acestuia de la putere ca pe o lovitura de stat orchestrata de Occident, aminteste dpa.Dupa inlaturarea lui Ianukovici si venirea fortelor prooccidentale la putere la Kiev, Rusia a ripostat prin anexarea Crimeii (sudul Ucrainei), unde se afla baza Flotei ruse din Marea Neagra, si prin sprijinirea insurectiei separatiste din Donetk si Lugansk, doua regiuni din estul teritoriului ucrainean ce se invecineaza cu Rusia.Peste 10.000 de persoane au murit in conflictul din Donbas care dureaz ...citeste mai departe despre " Putin: SUA au inselat Rusia grosolan si fara nerusinare in timpul crizei din Ucraina " pe Ziare.com