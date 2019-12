Putin a vorbit despre vas la o reuniune cu oameni de afaceri influenti, potrivit unor surse citate de publicatia Kommersant, transmite Reuters.Saptamana trecuta, presedintele american Donald Trump a impus sanctiuni impotriva gazoductului Nord Stream 2, proiectat de Moscova pentru a ocoli Ucraina si a spori livrarile de gaze pe sub Marea Baltica spre Germania, cel mai mare client al Rusiei.Compania elvetiano-olandeza Allseas, care instala conductele folosind doua vase, Pioneering Spirit si Solitaire, a suspendat lucrarile pentru a evita sanctiunile.In 2016, grupul rus Gazprom a cumparat un vas special pentru instalarea de conducte, numit Academic Cherskiy, pentru a fi utilizat ca masura de ultima instanta in cazul in care companiile opresc lucrarile la Nord Stream 2.O sursa din Gazprom a declarat ca viteza medie cu care Cherskiy poate instala conducte este mai mica decat cea a Pioneering Spirit, dar nu a oferit o estimare mai exacta.Potrivit datelor Refinitiv Eikon, Cherskiy se afla in prezent in portul rusesc Nahodka, de pe malul Pacificului.Inainte ca Washingtonul sa anunte sanctiunile impotriva companiilor care construiesc Nord Stream 2, oficialii rusi anuntasera ca proiectul va deveni functional inainte sau la jumatatea anului 2020.Rusia anunta ca gazoductele Nord Stream 2 si TurkStream vor fi finalizate, in pofida sanctiunilor americane ...citeste mai departe despre " Putin sustine ca Rusia are cu ce sa termine Nord Stream 2, desi a ramas fara un aliat important " pe Ziare.com