Putin va raspunde cu aceeasi moneda expulzarilor. Ce mai ramasese din relatiile ruso-americane a fost distrus

Moscova va proceda in baza "principiului reciprocitatii" in raspunsul sau la aceste decizii ale Washingtonului si statelor europene, a declarat luni, citat de agentiile ruse presa, un purtator de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov.Ministerul rus de Externe va analiza situatia si-i va prezenta o propunere presedintelui Vladimir Putin , care va lua decizia finala, a precizat Peskov.Londra a acuzat Moscova ca este "vinovata" de otravirea fostului dublu agent rus Serghei Skripal si a fiicei sale Iulia, pe 4 martie, la Salisbury, in sudul Angliei. Moscova responge acuzatiile.Ambasadorul rus in Statele Unite, Anatoli Antonov, a apreciat luni ca decizia Washingtonului de a expulza 60 de diplomati rusi in urma otravirii unui fost spion rus in Marea Britanie distruge ceea ce a mai ramas din relatiile rusi-americane.Antonov a denuntat initiativa americana drept lipsita de consideratie si provocatoare si a amenintat, citat de agentiile ruse de stiri, cu un raspuns "adecvat" din partea Moscovei."Statele Unite distrug ceea ce a mai ramas din relatiile ruso-americane", a denuntat ambasadorul rus la Washington luni.Washingtonul va purta responsabilitatea consecintelor, a insistat el.