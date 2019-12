Putin vrea sa prelungeasca Tratatul New Start cu SUA

Aceasta decizie trebuie luata cat mai rapid, "astfel incat sa nu lase loc unor multiple interpretari a pozitiei noastre", a subliniat Putin, joi, in fata unor conducatori militari si din cadrul Apararii, arata AFP.In ceea ce o priveste, " Rusia este pregatita sa innoiasca New Start fara intarziere, pana la sfarsitul anului", a insistat presedintele rus.Vladimir Putin a spus ca doreste sa defineasca "masurile pentru a face fata unor potentiale pericole" legate, in opinia sa, de o retragere americana din Tratatul INF.Washington-ul nu si-a manifestat pana in prezent nici cel mai mic interes fata de o prelungire, pe o perioada de cinci ani, a Tratatului New Start dupa expirarea acestuia, la inceputul lui 2021, vrand sa scape de constrangerile acestuia.Criza strategicaStatele Unite si Rusia, rivali in Razboiul Rece, au lasat anul acesta sa expire Tratatul Fortelor Nucleare Intermediare (INF) din epoca sovietica, acuzandu-se reciproc de acest lucru.Acest acord era considerat un pilon al securitatii mondiale, iar ceea ce s-a intamplat acum alimenteaza temeri cu privire la o reluare a cursei inarmarii.Tratatul New Start - incheiat in 2010 intre presedintii de la acea vreme, americanul Barack Obama si rusul Dmitri Medvedev, intr-o perioada in care relatiile intre cele doua tari erau mai "calde" - este considerat ultimul acord nuclear aflat inca in vigoare, care mentine arsenalele celor doua tari sub nivelul din timpul Razboiului Rece.Acordul i-a obligat pe cei doi protagonisti sa-si reduca la jumatate numarul lansatoarelor de rachete nucleare si sa implementeze un nou sistem de control.Aceste declaratii ale lui Vladimir Putin intervin la o zi dupa audierile din Comisia pentru Politica Externa a Camerei Reprezentantilor americane pe tema importantei Tratatului New Start.Situatia "s-ar putea schimba cu totul rapid" in lipsa unui asemenea tratat si ar putea conduce eventual Statele Unite la o "criza strategica", a subliniat subsecretara americana insarcinata cu controlul armamentului Rose Gottemoeller.Citeste si Rusia spune ca este deja prea tarziu pentru inlocuirea tratatului New START ...citeste mai departe despre " Putin vrea sa prelungeasca Tratatul New Start cu SUA " pe Ziare.com