R. Moldova: Curtea Constitutionala l-a suspendat pe Dodon. Pavel Filip, numit presedinte interimar, a dizolvat parlamentul si a convocat alegeri anticipate

UPDATE 11:00 Parlamentul a fost dizolvat. Curtea Constitutionala a Republicii Moldova a emis o hotarare pentru dizolvarea Parlamentului, in urma unei sesizari depuse de Pavel Filip, care a preluat functia de presedinte interimar, dupa suspendarea lui Igor Dodon, conform unui comunicat emis de CCM.UPDATE 11:15 - Pavel Filip, care a preluat functia de presedinte interimar al Rep. Moldova, dupa suspendarea lui Igor Dodon, a semnat decretul de organizare a alegerilor anticipate in data de 6 septembrie.UPDATE 11:30 - Igor Dodon afirma, dupa ce Curtea Constitutionala l-a suspendat din functia de presedinte al Republicii Moldova, ca singura optiune "mobilizarea externa si interna, presiunea si rezistenta dura la uzurpatori". "Pasul disperat de a profita de Curtea Constitutionala controlata pentru a ucide in continuare puterea. Singura cale de iesire este mobilizarea externa si interna, presiunea si rezistenta dura la uzurpatori ...", a scris Dodon pe pagina sa de Facebook, potrivit Unimedia.***Mai multe persoane, majoritatea simpatizanti ai Partidului Democrat (PD) din Republica Moldova, au innoptat in fata Ministerului de Interne, Procuraturii, Ministerului Finantelor, Guvernului, Parlamentului si Curtii Constitutionale. Acestia si-au instalat corturi si spun ca vor protesta cat este nevoie.La 9 iunie 2019, Curtea Constitutionala a Republicii Moldova a examinat sesizarea nr.113f/2019 depusa de catre un grup de deputati privind constatarea circumstantelor care justifica interimatul functiei de Presedinte al Republicii Moldova.In baza articolelor 85 alin. (1), 135 alin. (1) lit. f) si 140 din Constitutie si a Hotararii Curtii Constitutionale nr. 13 din 8 iunie 2019, Curtea Constitutionala a emis urmatorul aviz:1. Se constata ca circumstanta care justifica interimatul functiei de Presedinte al Republicii Moldova in cadrul procedurii de dizolvare a Parlamentului refuzul deliberat al Presedintelui de a-si indeplini obligatia constitutionala de a sesiza Curtea Constitutionala, pentru constatarea circumstantelor care justifica dizolvarea Parlamentului de legislatura a X-a, cu emiterea ulterioara a decretului de dizolvare a Parlamentului si de stabilire a datei alegerilor parlamentare anticipate ...citeste mai departe despre " R. Moldova: Curtea Constitutionala l-a suspendat pe Dodon. Pavel Filip, numit presedinte interimar, a dizolvat parlamentul si a convocat alegeri anticipate " pe Ziare.com