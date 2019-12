Informatia a fost facuta publica dupa ce SPD a anuntat ca un fost ministru de finante al landului Westphalia-Renania de Nord, Norbert Walter-Borjans, si parlamentarul SPD Saskia Esken, doi politicieni putin cunoscuti, au castigat alegerile pentru o noua conducere bicefala a partidului.Cei doi politicieni SPD au conditionat sprijinul pentru coalitie de acordul conservatorilor pentru renegocierea intelegerii.Partidul a anuntat insa duminica ca o decizie privind ramanerea in coalitie nu va fi luata pana joi, in ajunul unui congres al partidului de la Berlin in cadrul caruia delegatii vor fi consultati in legatura cu aceasta chestiune.Noii lideri ai SPD vor ca CDU sa fie de acord cu cresterea salariului minim si sa aprobe investitii masive in infrastructura si in masuri de protectie a climei.Daca partenerii de guvernare ai lui Merkel ies din alianta, iar Parlamentul nu avizeaza un Executiv minoritar, atunci se vor organiza alegeri anticipate, transmite Politico. Totusi, scenariul este unul improbabil, avand in vedere ca ar pune in pericol stabilitatea economica a Germaniei.Odata un model pentru social-democratii din lumea intreaga, SPD a inregistrat regrese majore in ultimii ani, baza sa de votanti scazand dramatic dupa ce acestia s-au orientat catre stanga radicala si extrema dreapta din Germania , noteaza DPA. ...citeste mai departe despre " Ramane Angela Merkel fara partenerii de guvernare? In ce conditii ar urma alegeri anticipate in Germania " pe Ziare.com