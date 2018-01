"Oameni buni, ar fi usor sa catalogam anul care a trecut ca fiind unul plin de haos si partizanat, dar e mult mai mult de atat", a spus Kennedy, nepotul in varsta de 37 de ani al lui Robert F. Kennedy."Aceasta administratie nu tinteste doar legile care ne protejeaza. Tinteste chiar ideea ca am merita sa fim protejati", a spus el."Pentru Administratia Trump, demnitatea nu e ceva cu care te nasti, ci ceva ce masori prin averea pe care o ai, cu celebritatea, cu marimea publicului pe care il aduni. Ca sa nu mai spun ca este vorba si de sexul partenerului, tara nasterii, culoarea pielii si la ce zeu te inchini", a adaugat Kennedy.El l-a acuzat pe Trump ca le prezinta americanilor "optiuni gresite, una dupa alta" bazandu-se pe ideea ca "pentru ca una sa fie castigatoare, cealalta trebuie sa piarda".A precizat ca administratia prezidentiala i-a pus pe americani sa aleaga intre "mineri si mame singure, comunitatile rurale si cartierele marginase ale oraselor, zona de coasta sau zona centrala a tarii"."Ne vom lupta pentru toate. Pentru ca tara cea mai puternica si bogata din lume nu ar trebui sa lase pe nimeni in urma", a argumentat el.Kennedy a tinut sa sublinieze politicile Partidului Democrat prin care acestia cer un salariu minim pe economie mai mare, concedii platite si marirea finantarii sistemului de sanatate."Faptul ca persoanele din conducere castiga de 300 de ori mai multi bani decat muncitorii obisnuiti nu e corect", a adaugat Kennedy.Kennedy a vorbit si de faptul ca Trump a instrainat foarte multi americani in primul an de mandat:"Batausii poate reusesc sa dea un pumn. Poate chiar sa lase o urma. Dar niciodata, nici macar o data, in istoria Statelor Unite, nu au reusit sa invinga puterea si spiritul de lupta al oamenilor uniti care isi apara viitorul", a declarat democratul.Citeste si Trump anuleaza Loteria Vizelor ...citeste mai departe despre " Raspunsul democratilor la discursul lui Trump: Batausii poate reusesc sa dea un pumn, dar nu castiga niciodata! " pe Ziare.com