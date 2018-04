Razboiul comercial dintre Trump si China face victime colaterale: BMW si alti producatori germani de automobile, prinsi la mijloc

Astfel, propunerile Beijingului de aplicare a unei taxe de 25% pe exporturile fabricilor auto din SUA vor afecta aproape 270.000 de vehicule, in valoare de 11 miliarde de dolari, dintre care vehiculele producatorilor germani reprezinta 7 miliarde de dolari, scrie Reuters."Aceasta este o taxa suportata de sudul german, nu de SUA. O taxa suplimentara de 25% pentru automobile ar reprezenta un impact negativ de 1,73 de miliarde de dolari directionat catre sudul german de catre China", au apreciat analisti ai firmei Evercore ISI.BMW, cel mai mare exportator de vehicule din SUA, in functie de valoare, are cea mai mare fabrica a sa in Spartanburg, Carolina de Nord, si va suporta un impact de 965 de milioane de dolari, in timp ce tarifele Chinei vor reperezenta un impact de 765 de milioane de dolari pentru Daimler , estimeaza Evercore ISI.BMW fabrica la Spartanburg SUV-urile X3, X4, X5, X6 and X7, iar disputa comerciala va amplifa presiunea de a transfera productia unor vehicule cu vanzari mari, cum este X5, in afara Statelor Unite, a declarat o sursa de rang inalt din cadrul grupului german.Transferarea productiei la o alta fabrica va costa la randul ei milioane de euro, implementarea va dura luni de zile, iar decizia va fi luata tinand cont de factorii pe termen lung, a declarat luna trecuta Peter Schwarzenbauer, membru in consiliul de administratie al BMW.Aproximativ 18% din totalul vehiculelor BMW vandute anul trecut pe cea mai mare piata auto din lume au fost exportate de la Spartanburg, si anume 100.203 de automobile, iar compania a avertizat ca escaladarea conflictului comercial "ar fi daunatoare pentru toti actionarii".China a avertizat ca va dubla tariful la 50% pentru toate automobilele importate si alte bunuri fabricate in SUA, pentru a riposta la tarifele propuse de Trump pentru produse ca vehicule si componente auto.Daimler, compania mama a Mercedes-Benz, a refuzat sa ofere date exacte referitoare la exporturile sale din SUA in China."Nu facem speculatii legate de negocierile in curs. Monitorizam indeaproape situatia".Intre alte companii care vor fi afectate se afla Tesla, care livreaza conform estimarilor 15.000 de automobile pe an ...citeste mai departe despre " Razboiul comercial dintre Trump si China face victime colaterale: BMW si alti producatori germani de automobile, prinsi la mijloc " pe Ziare.com