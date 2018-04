Razboiul din Siria: Putin avertizeaza ca urmeaza haos, americanii ii raspund cu noi sanctiuni

Putin a subliniat intr-o convorbire telefonica avuta cu omologul sau iranian Hassan Rohani ca "daca astfel de actiuni, efectuate prin incalcarea Cartei Natiunilor Unite, s-ar repeta, aceasta ar provoca inevitabil haos in relatiile internationale", conform unui comunicat al Kremlinului.Cei doi lideri au "constatat ca aceasta actiune ilegala aduce prejudicii grave perspectivele unei reglementari politice in Siria", potrivit textului mentionat.SUA sa inteleaga ca Rusia are propriile linii rosiiSi ministrul adjunct de externe rus Serghei Riabkov a avertizat ca Rusia are propriile sale "linii rosii" care nu trebuie trecute.Realizarea unui compromis rezonabil cu privire la un proiect de rezolutie in cadrul Consiliului de Securitate al ONU privind Siria va fi extrem de dificila, intrucat Rusia si Occidentul au "propriile linii rosii", a afirmat Riabkov."Vom analiza critic propunerile troicai occidentale (Franta, SUA si Marea Britanie) ", a remarcat el, adaugand ca "nu excludem nimic, daca vor exista elemente rezonabile, vom lucra la ele". SUA, Franta si Regatul Unit au transmis sambata celorlalte 12 tari membre ale Consiliului de Securitate al ONU un proiect de rezolutie privind Siria, informeaza AFP. In acelasi timp, Consiliul de Securitate al ONU nu a adoptat proiectul de rezolutie propus sambata de Rusia, care condamna Statele Unite, Franta si Regatul Unit pentru loviturile aeriene asupra unor tinte din Siria."Nu vreau sa anticipez cum va decurge acest lucru, dar trebuie sa se inteleaga ca avem si noi linii rosii", a insistat ministrul rus adjunct de externe, remarcand ca "exista, probabil, linii rosii de neinlocuit si in tabara occidentala"."Inainte, reuseam sporadic sa identificam o cale de mijloc intre aceste linii rosii, desi, trebuie sa spun, ca destul de rar", a mai spus Riabkov, subliniind ca acum "situatia politica este extrem de tensionata, atmosfera este extrem de electrizanta", de aceea nu se va incumeta sa faca vreo previziune.Diplomatul rus a mai declarat ca Moscova va depune toate eforturile pentru a-si imbunatati relatiile cu Occidentul, potrivit unei declaratii citate de agentia oficiala de presa rus TASS. Moscova va "lucra cu calm, metodic si profesional, folosind toate san ...citeste mai departe despre " Razboiul din Siria: Putin avertizeaza ca urmeaza haos, americanii ii raspund cu noi sanctiuni " pe Ziare.com