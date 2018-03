Razboiul lui Erdogan cu statul paralel ajunge in Kosovo, unde 5 profesori si un medic au fost arestati pentru terorism

Agentia turca Anadolu a anuntat ca cei 6 turci, presupusi membri ai organizatiei lui Fetullah Gulen, au fost capturati printr-o operatiune desfasurata de MIT (serviciul intern de securitate al Turciei) si adusi in Turcia Institutul educational Gulistan a confirmat ca cei arestati sunt: directorul general Mustafa Erden, directorul adjunct Yusuf Karabina, directorul scolii din Gjakova, Karaman Demirez, precum si doi profesori: Gjakova Cihan Oskan si Hasan H. Gunakan.Potrivit politiei din Kosovo, trei dintre acestia au fost arestati la scoala din provincia Gjakova, chiar in timpul orelor. Directorul acestei scoli si doi profesori au fost incatusati in fata elevilor, marturiseste un profesor de la scoala.Directorul general adjunct al scolilor Mehmet Akif, Yusuf Karabina, a fost oprit in trafic dimineata, cand mergea la scoala impreuna cu copiii sai. Acesta a fost incatusat in fata copiilor si dus la sectia de politie. Directorul general Mustafa Erden a fost arestat si el in momentul in care a mers sa intrebe despre colegii sai, a spus un profesor presei kosovare.Cel de-al saselea arestat este un cardialog, Osman Karakaya, care si-a parasit tara in urma cu un an, din cauza presiunilor din partea regimului Erdogan.Purtatorii de cuvant ai scolii au declarat, intr-un comunicat de presa, ca nu au luat pana in prezent cunostinta de imprejurarile, motivul, ori locul arestului. Nazmi Ulus, director al colegiului Mehmet Akif din Lipjan, a declarat ca toti cei arestati aveau permise de sedere ce expirau in 2022.Ministerul Afacerilor Interne din Kosovo a declarat ca celor cinci reprezentanti ai scolilor Mehmet Akif le-au fost anulate permisele de rezidenta din considerente de securitate nationala. Ministerul a invocat prevederi ale Legii prvind regimul strainilor.Ministerul Educatiei, Stiintei si Tehnologiei din Kosovo a declarat pentru Radio Slovobodna Evropa ca aceste scoli functioneaza in conformitate cu legile din Kosovo si ca nu stiu cine sta in spatele lor.In cursul unei vizite efectuate in februarie in Kosovo, ministrul adjunct al justitiei din Turcia, Biljal Ujar, si-a exprimat ingrijorarea fata de actiunile mai multor membri ai organizatiei lui Fetullah Gulen din Kosovo.Gulen este liderul miscarii Hizmet, pe care oficialul de la Ankara o considera o organizatie terorista, responsabila ...citeste mai departe despre " Razboiul lui Erdogan cu statul paralel ajunge in Kosovo, unde 5 profesori si un medic au fost arestati pentru terorism " pe Ziare.com