Razboiul lui Trump cu presa: Reteaua care se ocupa cu discreditarea jurnalistilor independenti

Grupul a lansat deja informatii compromitatoare despre jurnalisti de la CNN, Washington Post si New York Times - trei organizatii media care l-au investigat "agresiv" pe Trump.New York Times relateaza ca aceasta campanie a conservatorilor, care a fost descrisa in detaliu de patru persoane familiare cu operatiunea, este cel mai recent efort al presedintelui Trump si al aliatilor sai "de a submina influenta relatarilor legitime de presa".Grupul a analizat postari din mediul online si declaratii facute de jurnalisti in ultimii zece ani, au precizat sursele.Doar o parte din ceea ce sustine reteaua ca a descoperit a ajuns deja la urechile americanilor, urmand ca mai multe informatii sa fie dezvaluite pe masura ce se apropie alegerile din 2020. Activistii au informatii nu numai despre jurnalisti, ci si despre familiile acestora, in special membrii care activeaza in domeniul politic, dar si activisti liberali sau alti opozanti ai presedintelui Trump.Nu se stie exact ce informatii au obtinut activistii pro-Trump, insa ce s-a publicat pana acum - desi sunt informatii scoase din context sau prezentate intr-un mod inselator - s-a dovedit a fi autentic. In plus, au si afectat pe plan profesional jurnalistii vizati, unii pierzandu-si locul de munca.Sursa citata precizeaza ca unul dintre "jucatorii principali" din aceasta operatiune este Arthur Schwartz (47 de ani), consultant conservator, care este prieten cu Donald Trump Jr., fiul cel mare al presedintelui.Biroul de presa de la Casa Alba a transmis ca nici presedintele si nici alti oficiali din Administratia Trump nu stiu si nu au fost implicati in aceasta operatiune.Operatiunea vizeaza jurnalistii, folosind una dintre cele mai eficiente arme de lupta politica - cercetari profunde si laborioase in informatiile publice ale adversarilor pentru a gasi contradictii, opinii controversate sau afilieri toxice.Grupul liberal Media Matters for America a fost unul dintre cele care au initiat cercetarea si publicarea declaratiilor publice controversate ale unor personalitati mass-media conservatoare.Insa diversi activisti au rasucit acest concept in m