Razboiul taxelor vamale: Juncker anunta ca UE va lua masuri impotriva SUA, preturile la otel si aluminiu au crescut deja

Statele Unite au anuntat joi seara ca, incepand cu 1 iunie, noile taxe vamale vor fi aplicate si la importurile de otel si aluminiul din Canada Mexic si Uniunea Europeana, punand capat unei exceptari de doua luni."Aceasta este o zi proasta pentru comert. Vom prezenta acest conflict la OMC (Organizatia Mondiala a Comertului) si vom anunta contramasuri cat de curand", a declarat Juncker intr-un discurs tinut la Bruxelles, potrivit Mediafax."Este complet inacceptabil ca o tara sa impuna masuri unilaterale atunci cand este vorba de comert mondial", a adaugat acesta.Si ministrul german al Finantelor a condamnat decizia Statelor Unite, caracterizand-o drept "gresita" si "ilegala", relateaza site-ul agentiei Dpa, citat de Mediafax."Aceasta nu este o zi buna pentru relatiile trans-Atlantice", a declarat Scholz pentru reporteri, aflandu-se in Canada, unde va discuta cu ministrii de Finante din tarile membre G7."Decizia Statelor Unite de a initia unilateral tarifele este gresita. Din punctul meu de vedere este si ilegala, avem reguli clare privind tarifele internationale. Aceasta decizie reprezinta o incalcare a acelor reguli", a mai declarat Scholz.Noile tarife au intrat in vigoare la miezul noptii (0400 GMT) . Cand presedintele american Donald Trump a anuntat ca va impune tarife suplimentare in luna martie, Uniunea Eurpeana, Mexicul si Canada au primit o exceptare pana la data de 1 iunie, insa presedintele american Donald Trump a anuntat joi ca aceasta nu va fi tranformata intr-o scutire permanenta.Anuntul liderului de la Casa Alba a provocat un val de critici din partea tarilor afectate, cat si din partea unor membri ai Partidului Republican al Statelor Unite.UE ameninta SUA cu masuri dure de retorsiune. Macron: "Razboaiele comerciale" pot deveni "razboaie"Canada reactioneaza dur la taxele impuse de Trump: Un afront fata de miile de canadieni care au luptat si au murit alaturi de fratii lor americaniPreturile otelului si aluminiului au crescutPreturile otelului si aluminiului au crescut joi, dupa anuntul administratie Trump, iar analistii spun ca incertitudinile legate de impactul deciziei vor amplifica volatilitatea de pe pietele metalelor, ...citeste mai departe despre " Razboiul taxelor vamale: Juncker anunta ca UE va lua masuri impotriva SUA, preturile la otel si aluminiu au crescut deja " pe Ziare.com