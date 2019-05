"Presedintele (Comisiei Europene - n.red.) Juncker a urmarit anuntul din aceasta dimineata al prim-ministrului (Theresa May) fara nicio bucurie personala", a spus Mina Andreeva, intr-un briefing de presa, citata de Reuters si dpa."Theresa May este o femeie curajoasa, fata de care are un mare respect. Presedintelui i-a placut foarte mult si a apreciat sa lucreze cu prim-ministrul May. In mod egal, el va respecta si va stabili relatii de lucru cu orice alt nou prim-ministru, oricare ar putea fi acesta.Pozitia noastra privind acordul de retragere este aceea ca nu exista nicio modificare din acest punct de vedere", a adaugat oficialul citat.Ea a reiterat ca Uniunea nu va renegocia acordul referitor la Brexit, dar ar putea amenda declaratia politica insotitoare, referitoare la viitorul relatiilor dintre Uniunea Europeana si Regatul Unit."Ipoteza de lucru este ca Brexit-ul se va produce in continuare pe 31 octombrie", a mai declarat Mina Andreeva.Premierul Marii Britanii, Theresa May, a anuntat, vineri, ca va demisiona in data de 7 iunie.Intr-o declaratie marcata de emotie, May a precizat ca a facut "tot ce a putut" pentru a onora rezultatul referendumului din 2016, dar nu a reusit sa scoata Regatul Unit din UE Detalii aici - Brexit-ul a fost prea mult pentru ea: Theresa May a anuntat data cand isi da demisia ...citeste mai departe despre " Reactia Comisiei Europene dupa ce Theresa May si-a anuntat demisia " pe Ziare.com