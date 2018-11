Reactia Comisiei Europene in cazul GDPR - #TeleormanLeaks

Iata declaratiile oficialului CE, publicate chiar de RISE Project:"Dreptul la protectia datelor personale nu este unul absolut. Articolul 85 din GDPR enunta clar ca protectia datelor trebuie sa fie in echilibru cu libertatea de exprimare si de informare. A folosi GDPR impotriva acestor doua drepturi fundamentale ar reprezenta un abuz clar al Regulamentului.Prin urmare, este de maxima importanta ca autoritatile romane sa implementeze aceasta obligatie in legislatia nationala, sa asigure exceptii si derogari in special pentru protejarea surselor jurnalistice in fata autoritatii nationale pentru protectia datelor, acolo unde este necesar, si pentru respectarea libertatii de exprimare si de informare in raport cu presa.Acesta (GDPR - n.red.) nu poate fi folosit ca o usa laterala care ar permite oamenilor sa abuzeze aceste drepturi, sa-i forteze (pe jurnalisti - n.red.) sa faca lucruri pe care, altfel, au dreptul sa nu le faca, in conformitate cu libertatea de exprimare, de informare si cu protejarea surselor."Amintim ca, pe 8 noimebrie, RISE Project a facut publica o adresa prin care Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ASPDCP) le cerea jurnalistilor sa isi dezvaluie sursele in cazul Teleorman Leaks. In plus, Autoritatea le solicita acestora sa mentioneze temeiul legal in care au folosit date cu caracter personal ale persoanelor a caror activitate era descrisa in investigatia jurnalistica si cerea punerea la dispozitie a tuturor celorlalte informatii legate de subiect care contin date cu caracter personal.Nu in ultimul rand, Autoritatea cerea informatii privind alte situatii in care au fost dezvaluite datele si despre suportul pe care jurnalistii le detin. De asemenea, jurnalistilor li se cerea sa explice cum au anuntat persoanele vizate de investigatie ca datele personale le vor fi prelucrate.ASPDCP sustinea ca solicita informatii in contextul in care, potrivit legii, este insarcinata sa vegheze la respectarea prevederilor Regulamentului General pentru Protectia Datelor (GDPR), in vigoare in toate statele membre incepand cu data de 25 mai 2018.Citeste si Expert: Autoritatea pentru protectia datelor nu are dreptul ...citeste mai departe despre " Reactia Comisiei Europene in cazul GDPR - #TeleormanLeaks " pe Ziare.com