Reactia lui Melescanu dupa ce guvernarea de la Bucuresti a fost acuzata, de la varful CE, ca vrea sa distruga UE

Replica lui Melescanu este cea cu care ne-au obisnuit liderii si ministrii PSD-ALDE, aceea de a-i acuza pe oficialii straini ca vorbesc despre Romania fara sa aiba informatii corecte. Ba chiar incearca sa minimizeze rolul pe care un comisar european il are, numindu-l pe Oettinger "un functionar european", ale carui opinii nu au "perspectiva de ansamblu, istorica"."Romania a fost si ramane unul dintre cele mai pro-europene state din Uniunea Europeana, integrarea europeana si euro-atlantica fiind un proiect de tara sprijinit de toate fortele politice si de intreaga societate romaneasca. In cei mai bine de 10 ani care au trecut de la aderarea la Uniunea Europeana, Romania a dovedit entuziasm si un sprijin continuu si neechivoc pentru o Uniune puternica, stabila si prospera.Asiguram partenerii nostri europeni ca aceasta pozitie a Romaniei nu s-a schimbat si ca suntem pregatiti pentru a prelua Presedintia Consiliului Uniunii Europene ferm constienti de responsabilitatea pe care o avem si dornici sa demonstram ca Europa poate fi si mai puternica decat este astazi.Ne exprimam regretul ca un membru al executivului european cu atata experienta, precum domnul Gunther Oettinger, face declaratii fara o acoperire bazata pe realitate. Ii reamintim domnului Oettinger ca nu este normal ca un comisar european sa acuze state membre ale UE fara o documentare prealabila serioasa. Afirmatiile publice facute de domnul comisar Oettinger promoveaza linii de discurs care contravin atitudinii constructive si echilibrate pe care ar trebui sa o aiba un comisar european in raport cu un stat membru cu drepturi depline.Dincolo de opiniile lipsite de o perspectiva de ansamblu, istorica, ale unui functionar european, Romania ramane atasata valorilor si dezvoltarii organizatiei in care este membru cu drepturi depline si egale", e mesajul postat de ministrul roman de Externe.Comisarul european pentru Buget, Gunther Oettinger, a avertizat ca proiectul UE este in "pericol de moarte", adaugand ca "unii din interiorul Europei vor sa slabeasca sau sa distruga" proiectul, printre ei fiind "Romania, Polonia Ungaria si Guvernul Italiei", potrivit Politico.eu."Din punctul meu de vedere, proiectul este in pericol de moa ...citeste mai departe despre " Reactia lui Melescanu dupa ce guvernarea de la Bucuresti a fost acuzata, de la varful CE, ca vrea sa distruga UE " pe Ziare.com