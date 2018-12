Reactia MAE la postarea Ambasadei Rusiei, in care sustine ca Armata Rosie a eliberat Romania de fascism

"In spiritul unor relatii pe care ni le dorim pragmatice si predictibile cu Federatia Rusa este indicat ca aspectele istorice sa fie un domeniu de dezbatere pentru istorici si mediul academic in general. Postarea Ambasadei Federatiei Ruse nu are rigoarea pe care o poate avea o dezbatere academica, iar informatiile diseminate in spatiul public prin aceasta postare nu sunt complete. Regretam ca Ambasada Federatiei Ruse continua seria "episoadelor istorice". Trecutul relatiilor dintre Romania si Federatia Rusa nu trebuie sa faca loc unor speculatii si opinii nefundamentate, care pot dauna relatiilor bilaterale", a transmis Ministerul Afacerilor Externe."Amintim si pe aceasta cale existenta unei Comisii comune romano-ruse de istorici, care este in masura si are ca obiectiv sa analizeze istoria comuna a relatiilor dintre Romania si Federatia Rusa. Ministerul Afacerilor Externe a evocat constant importanta acestei Comisii comune de istorici, inclusiv ca raspuns la "incursiunile istorice" ale Ambasadei Federatiei Ruse in Romania. Invitam Ambasada Federatiei Ruse sa actualizeze informatiile istorice pe care le foloseste, prin intermediul unor viitoare lucrari ale Comisiei comune", mai precizeaza sursa citata.Conform mesajului de pe Facebook al Ambasadei Rusiei la Bucuresti, exista o campanie de denigrare a Armatei Rosii si se incearca punerea unei etichete ca soldatii rusi au fost "o adunatura de talhari si violatori", desi acestia au eliberat "de fascism tarile Europei de Est si Europei Centrale". Astfel, Moscova vrea sa combata ideea potrivit careia soldatii sovietici erau "doar o adunatura de talhari si violatori".Citeste si: Reactia USR dupa ce diplomatii rusi au negat ca ostasii Armatei Rosii erau violatori si talhari: Nu intinati memoria victimelor comunismuluiVasile Soare, ambasadorul Romaniei la Moscova, a criticat postarea respectiva. El le-a transmis diplomatilor rusi urmatorul lucru: "ati cam dat cu bata in balta, romanii pastreaza amintiri". ...citeste mai departe despre " Reactia MAE la postarea Ambasadei Rusiei, in care sustine ca Armata Rosie a eliberat Romania de fascism " pe Ziare.com