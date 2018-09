Parlamentul European a votat miercuri inceperea procedurii de sanctionare a Ungariei pentru incalcarea regulilor democratice. Dupa un vot tensionat, majoritatea parlamentarilor europeni au sustinut motiunea de a activa Articolul 7 din Tratatul UE impotriva Ungariei.Guvernul lui Viktor Orban este acuzat ca a redus la tacere presa, a atacat ONG-urile si a subminat independenta Justitiei.Szijjarto a adaugat ca Ungaria va cauta cai legale de a contesta decizia, deoarece abtinerile nu au fost luate in considerare, iar asta, a afirmat el, schimba rezultatul votului, scrie Reuters."Astazi, decizia Parlamentului European nu a fost altceva decat o razbunare meschina a politicienilor pro-imigratie fata de Ungaria. Decizia a fost luata intr-un mod fraudulos si contrar regulilor relevante ale tratatelor europene", a declarat el.La votul de miercuri au fost inregistrate 448 de voturi "pentru", 197 "impotriva" si 48 de abtineri.Motiunea urmeaza sa fie aprobata de liderii celor 28 de state membre UE. Este nevoie de un vot unanim pentru ca Ungaria sa nu mai aiba drept de vot, iar o astfel de decizie ar fi, cel mai probabil, blocata de Polonia , aflata intr-o situatie similara.Articolul 7 din Tratatul UE reprezinta cea mai radicala sanctionare ce poate fi impusa unui stat membru. Activarea lui poate duce la suspendarea anumitor drepturi ale statului membru in cauza, in special, al dreptului sau de vot in Consiliul UE.Citeste si Juncker, in discursul despre starea Uniunii Europene: Respectul pentru Justitie nu e optional. Articolul 7 se va aplica acolo unde nu se respecta statul de drept ...citeste mai departe despre " Reactia Ungariei dupa decizia dura din PE: O razbunare meschina a politicienilor pro-imigratie. Vom contesta hotararea " pe Ziare.com