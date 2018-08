Reactie furibunda a lui Trump, dupa ce s-a aflat ca unul din consilierii lui colaboreaza cu FBI: Presa este inamicul poporului

"Iata de ce presa fake news a devenit inamicul poporului", a transmis Trump, care nu rateaza nicio ocazie pentru a critica si jigni in termeni foarte duri jurnalistii si publicatiile care nu ii sunt pe plac.Donald McGhan, consilierul juridic al lui Donald Trump la Casa Alba, colaboreaza indeaproape cu investigatia procurorului special Robert Mueller privind amestecul Rusiei in alegerile prezidentiale americane din 2016, arata New York Times.Conform informatiilor New York Times, care are ca surse mai multi fosti si actuali oficiali de la Casa Alba, Donald McGahn a participat, voluntar, la trei interviuri cu investigatorii, participand astfel la discutii care au durat, in total, 30 de ore si s-au intins pe o perioada de noua luni.In acest timp, el "a vorbit despre cele mai intime momente" ale discutiilor sale cu presedintele Trump, oferind astfel informatii pretioase anchetatorilor.El a vorbit despre comentariile si actiunile lui Trump "in perioada concedierii directorului FBI, James Corney" dar si despre obsesia presedintelui de a pune "o persoana fidela" la conducerea anchetei. McGahn a oferit detalii si despre cum Trump i-a cerut procurorului general Jeff Sessions sa preia conducerea anchetei.Procurorul special Robert Mueller investigheaza, pe langa amestecul Rusiei, si daca a avut loc o obstructionare a justitiei din partea lui Trump.Dupa publicarea informatiilor, Trump a confirmat ca le-a permis lui McGahn si altor membri ai staff-ului de la Casa Alba sa coopereze indeaproape cu ancheta procurorului special.New York Times precizeaza in raport ca este rar ca un avocat sa fie atat de deschis fata de investigatori, dar ca el ar fi putut fi motivat de frica de a fi pus sub acuzare pentru decizii ale Casei Albe care ar putea fi considerate ca fiind obstructionarea justitiei.Raspunzand acestor supozitii, Trump a lansat un nou atac asupra ziarului pe Twitter si a descris aceste informatii ca fiind "false"."New York Times a publicat o informatie falsa astazi in care sugereaza ca McGahn ar fi un fel de 'sobolan' de tipul John Dean. Dar i-am permis atat lui cat si altora sa depuna marturii, cu toate ca nu eram obligat. Am cerut transparenta pentru ca aceast ...citeste mai departe despre " Reactie furibunda a lui Trump, dupa ce s-a aflat ca unul din consilierii lui colaboreaza cu FBI: Presa este inamicul poporului " pe Ziare.com