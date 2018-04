Reactii la atacarea Siriei de catre SUA, Franta si Marea Britanie - UPDATE

"NATO a condamnat in mod constant utilizarea continua a armelor chimice de catre Siria drept o incalcare clara a normelor si acordurilor internationale. Folosirea de arme chimice este inacceptabila, si cei responsabili trebuie trasi la raspundere," a declarat Stoltenberg.Oficialul NATO a mai adaugat ca atacurile fortelor americane, britanice si franceze vor "reduce capacitatea regimului de a mai ataca poporul sirian cu arme chimice".Moscova: Insultarea presedintelui Rusiei este inacceptabila si inadmisibilaAtacurile din Siria vor avea consecinte, a avertizat Anatoli Antonov, ambasadorul Rusiei la Washington, precizand ca Statele Unite, Marea Britanie si Franta poarta intreaga responsabilitate pentru aceste actiuni."Cele mai sumbre temeri s-au adeverit. Avertismentele noastre au fost ignorate. Este aplicat un scenariu planificat. Suntem din nou amenintati. Am avertizat ca actiunile de acest gen nu vor ramane fara consecinte. Intreaga responsabilitate pentru aceste actiuni apartine Washingtonului, Londrei si Parisului. Insultarea presedintelui Rusiei este inacceptabila si inadmisibila", afirma ambasadorul rus.Theresa May: Nu e o incercare de schimbare de regimPremierul britanic Theresa May a declarat ca atacurile impotriva Siriei nu reprezinta o incercare de schimbare a regimului de la Damasc, adaugand ca Londra si aliatii occidentali au incercat pe toate caile diplomatice sa stopeze folosirea armelor chimice."Nu este vorba de o interventie intr-un razboi civil. Nu este vorba despre o schimbare de regim", afirma Theresa May intr-un comunicat emis sambata dimineata, informeaza agentia Reuters.Atacurile au fost o reactie la dovezile semnificative care indica faptul ca fortele regimului presedintelui Bashar al-Assad sunt responsabile de atacul cu arme chimice de la periferia Damascului, a continuat premierul britanic.Macron: Franta a procedat corectPresedintia franceza a postat un comunicat in care explica, pe larg, de ce Parisul a participat la atacul lansat samabata dimineata impotriva Siriei. Presedintele Emmanuel Macron a scris intr-o postare pe Twitter despre faptul ca regimul Assad a incalcat "linia rosie", odata cu masacr ...citeste mai departe despre " Reactii la atacarea Siriei de catre SUA, Franta si Marea Britanie - UPDATE " pe Ziare.com