Rebelii din Siria resping conferinta de pace organizata de Putin: Rusia a comis crime de razboi, nu a adus pace

Intr-o declaratie comuma a 40 de grupari rebele, printre care si unele dintre fractiunile militare care au participat la mai multe runde de negocieri de pace de la Geneva, au sustinut ca Moscova nu a exercitat presiuni asupra guvernului sirian pentru a ajunge la o intelegere politica."Rusia nu a contribuit cu nimic in usurarea suferintei sirienilor si nu a depus presiuni asupra regimului pe care il sustine un garant al unei cai de a solutiona conflictul", a aratat comunicatul gruparilor de rebeli sirieni.Rusia, care a devenit o putere dominanta in Siria, in urma unei interventii militare efectuate in urma cu doi ani, a primit sustinerea Turciei si a Iranului pentru a organiza un congres, la Soci, pentru a discuta despre solutionarea crizei siriane."Rusia reprezinta un agresor care a comis crime de razboi impotriva sirienilor. A sprijinit regimul militar si i-a aparat politica, iar de sapte ani incearca sa impierdice condamnarea de catre ONU a regimului presedintelui sirian Bashar Assad", au mai declarat gruparile de rebeli.Desi Moscova sustine ca ataca doar militanti, rebelii afirma ca raidurile aeriene conduse de aceasta au ucis cateva sute de civili din regiune.