SOHR a mentionat ca avionul rus, un model Suhoi 25, a cazut intr-o zona aflata intre localitatea Maarat al Numan si Saraqueb, in estul provinciei Idlib, controlata de factiuni insurgente, unde guvernul sirian conduce o ofensiva din 25 decembrie 2017 cu sprijin aerian din partea Rusiei, transmite EFE.Pilotul, care reusise sa se catapulteze, a incercat sa-si foloseasca arma inainte de a fi incercuit, capturat si impuscat mortal, a declarat directorul OSDO, Rami Abdel Rahman, care nu a putut preciza din care grupare faceau parte autorii atacului.Ministerul Apararii rus a confirmat informatia, anuntand ca un pilot rus a fost ucis sambata in Siria dupa ce s-a parasutat in teritoriul rebelilor, in urma distrugerii in zbor a avionului sau, in timpul unei operatiuni in regiunea Idleb."Un avion rus Su-25 s-a prabusit in timpul unei misiuni deasupra zonei de detensionare din Idleb. Pilotul a apucat sa anunte ca se catapulteaza in zona, aflata sub controlul luptatorilor din Frontul al-Nosra. Pilotul a fost ucis in luptele impotriva teroristilor", a precizat ministerul rus, citat de agentiile de presa ruse.SOHR a mai informat ca avioane militare si elicoptere au lansat sambata 50 de atacuri aeriene asupra Idlib.SE. #Idlib: pics showing wreckage of downed #Russia|n Su-25. pic.twitter.com/wr2pq9La2y- Qalaat Al Mudiq (@QalaatAlMudiq) February 3, 2018 ...citeste mai departe despre " Un avion de lupta al Rusiei a fost doborat in Siria. Pilotul s-a catapultat, dar a fost prins si executat " pe Ziare.com