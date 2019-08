Record demografic in Germania: un locuitor din patru are origini straine

Ancheta demografica a aratat ca unul din patru locuitori ai Germaniei, adica 20,8 milioane de persoane, provine din imigratie. Cifra indica o crestere cu 2,5% fata de anul anterior.Aceasta categorie de populatie se refera la cetateni straini si germani care nu au dobandit cetatenia germana prin nastere, precum si la cei care au cel putin un parinte care nu s-a nascut cu cetatenia germana.Potrivit Biroului Federal de Statistica, 13,5 milioane dintre cei cu origini straine nu s-au nascut in Germania , ci au imigrat.Aproape jumatate dintre respondenti au declarat ca au venit in Germania din motive profesionale, iar in jur de 20% au citat motive personale. Totodata, 15% au avut drept scop principal sa solicite azil in aceasta tara.