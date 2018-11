Referendumul cu privire la pastrarea "demnitatii septelului" a fost initiat de Armin Capaul, un fermier de 66 de ani. In urma cu noua ani acesta a demarat o campanie pentru acordarea de subventii fermierilor, astfel incat acestia sa poata sa isi asigure spatiul de pasunat suplimentar de care animalele cu coarne au nevoie si astfel sa fie redusa practica de inlaturare a coarnelor.Potrivit postului de televiziune SRF, rezultatele preliminare disponibile la mijlocul zilei, dupa inchiderea urnelor, arata ca 53% dintre alegatori s-au pronuntat impotriva initiativei fata de 47 pentru.Guvernul federal s-a opus acestei motiuni care ar fi inscris subventiile in constitutie.Pe langa initiativa privind pastrarea "demnitatii septelului", la referendumul organizat duminica alegatorii elvetieni au fost chemati sa se pronunte si asupra unor initiative controversate precum cea care permite companiilor de asigurari sa ii spioneze pe cei care ii suspecteaza de frauda sau o propunere care ar fi dat judecatorilor elvetieni suprematie asupra tribunalelor internationale.Referendumurile sunt o obisnuinta in sistemul de democratie directa din Elvetia , mai multe astfel de plebiscite avand loc in fiecare an.Pentru ca o initiativa populara sa fie adoptata are nevoie de spriijnul majoritatii alegatorilor precum si de suportul a mai mult de jumatate din cele 26 de cantoane elvetiene. ...citeste mai departe despre " Referendum in Elvetia: Cetatenii au votat ca vacilor sa le fie taiate in continuare coarnele " pe Ziare.com