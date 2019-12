Greva a beneficiat de o participare masiva in transporturi, educatie, politie, cultura si alte domenii, iar peste 800.000 de francezi au protestat in circa 70 de orase pentru a denunta reforma promisa de presedintele Emmanuel Macron.De altfel, la manifestatia masiva de la Paris au luat parte 250.000 de oameni, potrivit sindicatului CGT. In capitala Frantei au avut loc si ciocniri intre fortele de ordine si protestatari.Desi manifestantii au fost paziti de un amplu dispozitiv de circa 6.000 de politisti si jandarmi, au avut loc incidente, in special in estul orasului, in apropiere de Piata Republicii.Un utilaj de santier a fost rasturnat si incendiat si mai multe vitrine au fost sparte, in timp ce fortele de ordine au raspuns la proiectilele lansate asupra lor cu gaze lacrimogene. Seara, politia a operat zeci de arestari.French police are seen beating protesters on the ground as they fight with protesters in Paris. The unions have launched strikes across sectors to stop President Emmanuel Macron's attempt to overhaul the country's pension system https://t.co/NiBa8uqMzA pic.twitter.com/Rfup7ezWla- Reuters (@Reuters) December 5, 2019La greva au luat parte si profesori, pensionari, studenti, avocati, angajati din sectorul energiei, dar si politisti, care au blocat unele comisariate.Proiectul de reforma a pensiilor, ale carui detalii inca nu au fost comunicate de guvern, prevede intre altele un "sistem universal" pe puncte in locul celor 42 de regimuri existente in prezent (pensii private, pensii pentru functionari, pensii speciale, pensii complementare etc.). ...citeste mai departe despre " Reforma pensiilor propusa de Macron a scos in strada peste 800.000 de nemultumiti " pe Ziare.com