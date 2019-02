Premierul britanic cauta sa obtina modificari ale acordului divortului, inainte de a-l supune din nou unui vot la Westminster, declara surse diplomatice pentru AFP.In cazul in care va esua, ea va trebui sa aleaga intre o amanare a Brexitului sau o iesire fara acord din Uniune la 29 martie.Ministrul britanic al Finantelor Philip Hammond s-a aratat mai degraba optimist, apreciind joi ca deputatii ar putea avea ocazia sa se pronunte prin vot asupra unui text revizuit saptamana viitoare.Insa, la putin timp dupa aceasta declaratie, o sursa din cadrul Guvernului britanic a parut sa indeparteze probabilitatea unui acord in zilele urmatoare.Diplomati au anuntat joi ca UE si Marea Britanie lucreaza la un fel de "declaratie politica paralela" sau un "instrument de interpretare" a "plasei de siguranta" irlndeze ("backstop"), in vederea iesirii din impas, fara sa renegocieze acordul retragerii incheiat cu Londra.Insa europenii nu prevad sa comunice versiunea finala a acestei declaratii premierului britanic Theresa May inainte de 28 februarie, la o zi dupa urmatoarea sa interventie in Parlamentul de la Westminster.Textul, care ar insista asupra caracterului temporar al "backstopului" ar putea fi validat ulterior, catre jumatatea lui martie, pentru a fi aprobat in Consiliul European de la 21 si 22 martie, au adaugat diplomati europeni.Citeste si:Brexit: Theresa May sufera o noua infrangere in Parlamentul BritanicPlanul lui May cu acordul pentru Brexit presupune o amanare. E acuzata ca vrea sa forteze mana britanicilorLiderii UE exclud renegocierea acordului de Brexit si acuza un joc murdar al Londrei: Gasiti solutii in loc sa beti ceai si sa mancati biscuitiParlamentul britanic a votat modificarea acordului stabilit deja cu UE pentru Brexit, desi acesta nu este negociabil ...citeste mai departe despre " Regatul Unit si UE spun ca sansele ajungerii la un acord imediat privind Brexitul au scazut " pe Ziare.com