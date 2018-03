Regimul de la Ankara condamna la inchisoare alti 25 de jurnalisti, pentru presupuse legaturi cu terorismul

Jurnalistii au fost acuzati de legaturi cu organizatia lui Fethullah Gulen, un fost aliat al presedintelui Recep Erdogan, informeaza France 24.Jurnalistii au primit sentinte de pana la sapte ani si jumatate de inchisoare, cei mai multi pentru apartenenta la o organizatie considerata drept terorista de autoritatile turce.O mare parte din jurnalistii condamnati au lucrat pentru cotidianul Zaman, cea mai importanta institutie media cu legaturi cu Gulen. Controlul asupra cotidianului a fost preluat in martie 2016 de autoritati.Harlem Desir, reprezentantul OSCE pentru libertatea presei, s-a declarat ingrijorat in legatura cu decizia justitiei turce, afirmand ca "acuzatiile severe nu au fost niciodata dovedite in cursul investigatiei" si indemnand Turcia sa elibereze jurnalistii.In 1 martie, scriitori laureati cu Nobel din intreaga lume, printre care Mario Vargas Llosa, Herta Muller si Svetlana Aleksievici, au semnat o scrisoare publica, in care ii cer presedintelui turc Recip Erdogan eliberarea jurnalistilor si scriitorilor intemnitati de regimul de la Ankara, pentru presupuse delicte legate de tentativa de puci esuat de acum doi ani."Spatiul pentru dezbaterea democratica din Turcia s-a micsorat alarmant odata cu hartuirea juridica a unei largi parti a societatii, incluzand jurnalisti, membri ai Parlamentului, academicieni si cetateni obisnuiti, si cu actiunile Guvernului de a reduce pluralismul si de a incuraja auto-cenzura", denuntau cei 38 de scriitori.Acestia cereau atat eliberarea fratilor Ahmet Altan, unul dintre cei mai bine cotati scriitori turci si jurnalist, si Mehmet Altan, eseist si profesor de economie, cat si a reputatei jurnaliste Nazli Ilicak, toti trei intemnitati in primul val de arestari care a urmat esuarii loviturii de stat, din vara lui 2016.Erdogan si-a sporit exponential puterea politica dupa tentativa esuata de puci. De atunci, regimul a lansat epurari fara precedent: peste 50.000 de persoane au fost arestate, iar peste 140.000 destituite sau suspendate.Imediat dupa incercarea de rasturnare a regimului, in Turcia a fost instaurata starea de urgenta, fapt care a permis arestarea unor jurnalisti, s ...citeste mai departe despre " Regimul de la Ankara condamna la inchisoare alti 25 de jurnalisti, pentru presupuse legaturi cu terorismul " pe Ziare.com