Regina Elisabeta a II-a este de acord ca printul Harry si Meghan Markle sa locuiasca in Canada

Suverana, care s-a intalnit luni cu printul de Wales, ducele de Cambridge si ducele de Sussex, a analizat urmatorii pasi care vor fi facuti in relatia cu ducii de Sussex.Aceasta a fost prima intalnire la care au participat cei patru dupa ce, miercuri, printul Harry, al saselea in ordinea succesiunii la tronul Marii Britanii, si sotia lui, Meghan Markle, au anuntat ca renunta la indatoririle regale si ca vor trai atat in Marea Britanie, cat si in Canada. In plus, ei au spus ca vor sa fie independenti din punct de vedere financiar. Anuntul a fost facut pe contul de Instagram Sussex Royal si pe site-ul Sussexroyal.com si a luat prin suprindere familia regala.Regina a transmis intr-un comunicat ca "sprijina pe deplin" dorinta lor pentru noul rol dar "ar fi preferat ca ei sa ramana membri cu drepturi depline ai familiei regale".Mai sunt multe lucruri de pus la punct cu privire la "lucruri complexe", dar regina asteapta ca deciziile finale sa fie luate in urmatoarele zile."Dupa multe luni de reflectie si discutii interne am ales sa facem o tranzitie in acest an prin a ne stabili treptat un nou rol in cadrul acestei institutii", au scris ducii de Sussex pe Instagram."Intentionam sa renuntam la statutul de "seniori" in cadrul familiei regale si sa lucram pentru a deveni independenti financiar, continuand in acelasi timp sa o sustinem pe Majestatea Sa Regina. Incurajarea voastra, in special in ultimii ani, ne-a facut sa facem acest pas".Planurile lor de viitor includ atat Marea Britanie, cat si America de Nord, fara a-si neglija atributiile fata de Regina, de Commonwealth si de patronaje."Acestea ne vor permite sa ne crestem fiul sa aprecieze traditia regala in care s-a nascut, oferind familiei noastre spatiul necesar pentru a se concentra asupra unui nou capitol, dar si sa ne lansam o entitate proprie de caritate.Suntem nerabdatori sa impartasim toate detaliile privind urmatorul pas, pe masura ce vom continua sa colaboram cu Majestatea Sa, cu printul de Wales, ducii de Cambridge si cu toate partile relevante. Pana atunci, va rugam sa primiti multumirile noastre pentru sprijinul continuu", a scris cuplul regal.