In aceasta pozitie, William va deveni reprezentantul personal al Suveranului Britanic la Adunarea Generala a Bisericii Scotiei, care face multiple vizite si va avea indatoriri ceremoniale.William, 37 de ani, va prelua rolul lui Richard Scott, al 10-lea Duce de Buccleuch si al 12-lea Duce de Queensberry. Inaintea lui Scott, printesa Anne a detinut aceasta pozitie.Numirea vine in contextul in care fratele sau, printul Harry, si sotia sa Meghan Markle au renuntat la rolul de membri seniori ai familiei regale.Saptamana trecuta, regina Elisabeta a II-a si familia - inclusiv William, Harry si printul Charles - au parafat un acord privind termenii retragerii lui Harry si Meghan.Dupa o perioada de tranzitie care se va incheia in primavara, Meghan, 38 de ani, si Harry, 35 de ani, isi vor pierde titlurile de "altete regale", vor inapoia costurile renovarii resedintei lor Frogmore Cottage si vor locui atat in America de Nord, cat si Marea Britanie.Citeste si:Harry si Meghan nu mai pot folosi titlurile regale si vor da inapoi 2,4 milioane de lire sterline Casei RegalePrintul Harry si Meghan Markle au lansat un avertisment pentru paparazzi ...citeste mai departe despre " Regina Elisabeta a II-a ii ofera printului William un nou titlu dupa ce ducii de Sussex au parasit casa regala " pe Ziare.com