Regina Elizabeta a aprobat cererea lui Boris Johnson de suspendare a Parlamentului britanic

Decizia deschide calea producerii unui Brexit fara niciun acord.- stirea se actualizeaza -Reamintim ca Boris Johnson a anuntat miercuri ca ii va cere reginei suspendarea Parlamentului britanic.El le-a trimis parlamentarilor o scrisoare de doua pagini in care le scrie ca spera ca au avut o "vacanta buna si productiva", dar va cere suspendarea Parlamentului in a doua saptamana a lunii septembrie.Iata documentul:Boris Johnson's letter to MPs conforming prorogation of Parliament pic.twitter.com/OvtZ7cIwOA- Jessica Elgot (@jessicaelgot) August 28, 2019BBC a relatat ca Johnson ii va solicita reginei sa faca acest lucru la doar cateva zile dupa ce membrii Parlamentului se intorc la munca, adica in luna septembrie, si cu doar cateva saptamani inainte de 31 octombrie - data la care UK ar trebui sa iasa din Uniunea Europeana.Asta inseamna ca va fi putin probabil ca parlamentarii sa aiba timp sa adopte legi care l-ar putea opri pe Boris Johnson sa scoata Marea Britanie din UE fara un acord.Camera Comunelor ar urma sa-si reia sesiunea incepand cu 3 septembrie, iar Guvernul ar putea cere, potrivit BBC, suspendarea sedintelor din 10 septembrie.Ideea suspendarii Parlamentului - cunoscuta sub numele de prorogare - a starnit controverse, criticii spunand ca aceasta ii va impiedica pe deputati sa-si exercite rolul democratic in procesul Brexit.Conform sursei citate, doar cativa ministri stiau despre acest plan inainte de a fi anuntat.Johnson a afirmat ca vrea ca Marea Britanie sa iasa din Uniune, pe 31 octombrie, cu un acord, insa merge pe principiul "do or die", asa ca este dispus sa scoata Regatul Unit si fara un acord, doar ca sa respecte acest termen.Aceasta decizie a determinat mai multi parlamentari din Opozitie sa se reuneasca pentru a incerca sa blocheze un posibil "no deal", iar marti au anuntat ca intentioneaza sa foloseasca procesul parlamentar pentru a face acest lucru.Dar daca Parlamentul este suspendat pe 10 septembrie, asta inseamna ca nu vor avea decat cateva zile la dispozitie sa incerce o schimbare.Dominic Grieve, un critic al Brexit-ului, a sustinut ca decizia este "un act scandalos" si a avertizat ca ar putea duce la o motiune de cenzura impotriva premierului britanic.Insa o sursa guvernamentala a aparat decizia: "Este momentul ca un nou guvern si noi parlamentari sa