Reincep negocierile pentru functia de procuror-sef european, la care candideaza Kovesi

Presedintia finlandeza a Consiliului UE ia in calcul includerea acestui subiect pe agenda reuniunii de joi a COREPER (Comitetul reprezentantilor permanenti ai tarilor membre ale UE), au declarat, pentru Agerpres, surse de la Bruxelles.La 12 septembrie, Parlamentul European, care dupa alegerile europene din luna mai si-a reconfirmat sprijinul pentru candidata Laura Codruta Kovesi, si-a desemnat noua echipa de negociatori pentru functia de procuror-sef european.Noua echipa este formata din presedinta Comisiei de control bugetar (CONT) a PE, Monika Hohlmeier, eurodeputata germana din grupul Partidului Popular European (PPE) din PE, Juan Fernando Lopez Aguilar, presedintele Comisiei pentru libertati civile, justitie si afaceri interne (LIBE), membru al grupului S&D din Spania , si Maite Pagazaurtundua, vicepresedinte al comisiei LIBE si membru al grupului Renew Europe, tot din Spania.Procedura de desemnare a noului procuror-sef european nu s-a finalizat pana la incheierea mandatului fostului Parlament European, motiv pentru care a fost necesara desemnarea unei noi echipe de negociere. In cursa se mai aflau la momentul respectiv romanca Laura Codruta Kovesi, candidata preferata de Parlamentul European, si francezul Jean-Francois Bohnert, favoritul Consiliului UE in urma unui vot in COREPER desfasurat in luna februarie.La finalul lunii iulie, Bohnert a fost propus de presedintele francez Emmanuel Macron la sefia Parchetului National Financiar din tara sa si urma sa se retraga din cursa pentru functia de procuror-sef european, dar nu a facut un anunt oficial in acest sens.Pana in prezent, 22 de state membre ale UE s-au alaturat initiativei EPPO. Exceptand Regatul Unit, care va parasi Uniunea Europeana, cele cinci tari care nu participa inca ( Suedia Irlanda si Danemarca ) se vor putea alatura in orice moment.