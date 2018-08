Relatiile senatorului John McCain cu Romania: Aprecieri pentru aderarea la NATO si sustinere pentru lupta anticoruptie

Membru in Comisia de Aparare din Senatul SUA, McCain aprecia in 1997 modul in care Romania isi prezenta candidatura la NATO.Intr-o declaratie acordata postului de radio "Vocea Americii", McCain a afirmat: "Fara indoiala, optiunea integrarii Romaniei nu era luata in considerare, pana nu de mult. In prezent este luata in considerare". Declaratia lui McCain a fost facuta cu prilejul intilnirii cu ministrul roman al Apararii, Victor Babiuc, aflat la Washington.Aprecierile se repetau in 2000, cand senatorul, s-a intalnit cu premierul de atunci Mugur Isarescu Doi ani mai tarziu McCain se intalnea cu presedintele Ion Iliescu , ocazie cu care a primit un exemplar al cartii acestuia "Romania la momentul adevarului". Romania tocmai semnase acordul cu Statele Unite referitor la Curtea Penala Internationala, apreciat drept un act de curaj si de prietenie cu SUA. Senatorii McCain si Fred Thompson si-au exprimat sustinerea pentru integrarea Romaniei in NATO si au apreciat participarea Romaniei la operatiunile din Afganistan; cu aceasta ocazie a aparut si tema luptei anti-coruptie, intens reluata de senator in urmatorii ani.Sustinator al luptei anticoruptie din RomaniaAu urmat, in timp, intalniri cu mai multi oficiali romani, ramase in zona limbajului politicos-diplomatic, cu ocazia mai multor vizite ale senatorului la Bucuresti.Abia in 2016 McCain iese din acest spatiu politicos si are ceea ce oficialii romani au numit "o formulare nefericita": Senatorul republican a declarat, in contextul dezbaterilor electorale din SUA, ca, indiferent daca Donald Trump va deveni presedinte, sistemul democratic de control institutional functioneaza in Statele Unite, spunand: "Nu suntem Romania."Ambasadorul roman la Washington, George Maior, preciza ca "probabil" a comis o eroare invocand tara noastra "intr-o formulare nefericita" intrucat este "un prieten constant al Romaniei".In 2017, in contextul protestelor legate de modificarea Legilor justitiei, pe agenda lui McCain revine tema anti-coruptiei."Romania nu isi poate permite sa faca pasi inapoi in lupta anticoruptie", a aratat senatorul intr-un comunicat de presa, declarandu-se profund ingrijorat de dezincriminarea anu ...citeste mai departe despre " Relatiile senatorului John McCain cu Romania: Aprecieri pentru aderarea la NATO si sustinere pentru lupta anticoruptie " pe Ziare.com