Reprezentant al Diasporei: In realitate, aproape 7 milioane de romani sunt in strainatate

"Interesul nostru (al antreprenorilor, n.red.) este sa iesim din sablonul unei comunicari oficiale, iar eu, din punctul meu de vedere, cred ca e nevoie sa comunicam deschis, sa interactionam. Belgia poate fi pentru noi un prim proiect pe care sa-l creionam. Sunt convins ca exista multe alte zone de interes din punct de vedere al business-ului.E adevarat ca Belgia sau Bruxelles-ul nu sunt atat de ofertante din punct de vedere al business-ului, dar ce vreau sa spun este ca avem acolo diaspora romaneasca, este prima comunitate dupa belgieni. Nu stiu daca este o bucurie. Diaspora romaneasca este prima comunitate si in Italia , si in Spania , si in Anglia si incepe sa nu mai fie in Romania.Ce stiu este ca, in realitate, avem aproape 7 milioane de romani plecati in strainatate, din care nu cred ca se vor mai intoarce 10% in Romania, sa fim constienti de asta. In statisticile de la Ministerul de Externe am fost surprins sa vad ca avem romani in Japonia America de Sud si vorbesc despre cifre reale, ale celor cu rezidenta, in numar de 5 milioane, lucru care nu se comunica la noi corect. De asemenea, cel putin doua milioane de romani sunt intr-un du-te vino", a spus Caleap.La randul sau, Viorel Stoica, presedintele executiv al Asociatiei Internationale a Intreprinderilor Creative din Belgia, a mentionat ca, la ora actuala, in Belgia, comunitatea romaneasca numara 170.000 de persoane, din care 48.000 in capitala Bruxelles."In Belgia vorbim despre o comunitate de romani de 170.000 de persoane. Exista acolo foarte multe familii mixte. Eu sunt mai optimist si spun ca din totalul romanilor plecati in strainatate se vor intoarce 50% in tara, daca stim sa-i atragem, daca stim sa ne plimbam prin satele din Belgia si sa construim in Romania astfel de sate.Avem foarte multi romani care sunt in Belgia si trebuie sa stim sa folosim acest suport financiar. Acum, Asociatia Intreprinderilor Creative din Belgia sadeste, iar roadele vor aparea in timp", a mentionat Stoica.In privinta rolului pe care capitala Belgiei il poate avea asupra viitoarelor initative creative, Costin Lianu, general manager al USH Pro Business, a su