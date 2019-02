Reprezentanta Comisiei Europene in Romania, postare pe Facebook despre beneficiile vitaminei D

"Cercetatorii recomanda o alimentatie bogata in vitamina D, mai ales in lunile de iarna, care sa includa produse precum oua, peste gras si ciuperci, arata un studiu finantat de Uniunea Europeana si publicat in anul 2017", se arata in postarea de pe reteaua sociala.De asemenea, Reprezentanta CE in tara noastra ataseaza si un citat al coordonatorului de proiect Mairead Kiely: "Trebuie sa desfasuram cercetari privind nutritia in grupurile de populatie vulnerabile, pentru a dezvolta recomandari specifice etapei de viata pentru aportul de nutrienti", a afirmat Mairead Kiely cu privire la directiile viitoare de cercetare.Postarea vine in contextul in care Liviu Dragnea a declarat, duminica, ca a rugat-o pe Viorica Dancila sa analizeze posibilitatea reducerii sumelor alocate serviciilor secrete si sa le redistribuie pentru sanatate. El a precizat ca banii ar putea fi investiti in programe prin care copiii sa primeasca vitamina D."I-am rugat sa analizeze sumele serviciilor secrete. Cred ca sumele importante de aici pot fi relocate in sanatate de exemplu. Eu ma gandesc ca un program de acordare gratuita cu toti copiii din Romania de vitamina D este tot un program de siguranta nationala. Program pentru diabet. Si doamna prim-ministru cu domnul ministru au spus ca vor analiza, daca pot face in Guvern aceasta modificare, daca nu, eu sigur o sa fac la Parlament", a spus Liviu Dragnea, duminica, la Parlament.Referitor la acest program, ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a tinut sa precizeze ca, inainte ca o astfel de propunere sa fie inaintata, specialistii din minister analizeaza foarte bine care sunt nevoile din sistem."In general, cand se propun programe pentru sanatate, au loc foarte multe discutii cu specialistii, ca ei sunt cei care spun care sunt nevoile din sistem si ce ar trebui sa facem sa corectam. Programul Guvernului pe sanatate se axeaza pe programe de preventie si programe curative.In ceea ce priveste vitamina D, specialistii spun ca la nivelul populatiei Romaniei circa 65% dintre noi pot sa sufere de un deficit sau de o insuficienta a vitaminei D", a spus Pintea la Antena3, fara a indica exact sursa acestor date.Ministrul a adaugat ca analiza care determina nivelul de vitamina D se efectueaza doar in unitatile private si ca "Guvernul isi propun ...citeste mai departe despre " Reprezentanta Comisiei Europene in Romania, postare pe Facebook despre beneficiile vitaminei D " pe Ziare.com