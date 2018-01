Organizatia pentru Eliberarea Palestinei suspenda discutiile cu SUA in procesul de pace pana la anularea deciziei despre IerusalimMinistrul palestinian de externe, Riyad al-Malki, a decis ca Husam Zomlot, reprezentantul Organizatiei pentru Eliberarea Palestinei (OEP) la Washington, sa fie rechemat, a transmis Wafa.Presedintele palestinian Mahmoud Abbas a declarat ca nu va accepta niciun plan de pace al SUA dupa decizia lui Trump in privinta Ierusalimului."Ierusalimul este capitala eterna a poporului palestinian", a declarat Mahmoud Abbas.Protestele si ciocnirile au izbucnit in Fasia Gaza dupa anuntul lui Trump.O rezolutie a ONU prin care se solicita SUA sa anuleze decizia a fost sustinuta de catre Adunarea Generala.Treisprezece palestinieni au murit dupa anuntul lui Trump, in urma ciocnirilor cu forte israeliene.Citeste siTarile din Liga Araba ii cer lui Trump sa anuleze decizia privind IerusalimulIsraelul negociaza intens cu Romania mutarea ambasadei la Ierusalim - surse diplomatice ...citeste mai departe despre " Reprezentantul Palestinei in SUA a fost rechemat pentru consultari, dupa decizia privind Ierusalimul " pe Ziare.com