Preambulul si articolul 1 din Constitutie vor fi completate cu prevederi care vor stabili expres calea europeana a Republicii Moldova, prevede initiativa avizata pozitiv, miercuri, de Guvernul Republicii Moldova. De asemenea, se propune completarea Constitutiei cu un articol nou, potrivit caruia integrarea europeana a Republicii Moldova reprezinta obiectivul strategic de dezvoltare a tarii.Procedura de aderare a Republicii Moldova la tratatele constitutive ale Uniunii Europene se va stabili de Parlament prin lege organica, mai prevede articolul respectiv.Pro-rusul Dodon tuna si fulgeraPresedintele Republicii Moldova, Igor Dododn, sustine ca Guvernul, in frunte cu Pavel Filip, "a comis un act contrar vointei poporului", care reprezinta "o provocare ce are drept scop divizarea in continuare a societatii moldovenesti"."Nici majoritatea parlamentara actuala, nici Guvernul nu dispun de suficienta legitimitate sa adopte decizii de importanta cruciala din numele intregului popor al Moldovei. (...) Orice amendamente la Constitutie cu privire la vectorul de politica externa a tarii sau alte probleme de importanta majora pot fi adoptate doar de popor in cadrul unui referendum, pe care Partidul Democrat il va pierde fara doar si poate.Din aceste considerente, majoritatea guvernamentala evita calea plebiscitului. In calitate de presedinte al tarii si garant al Constitutiei tarii, voi bloca realizarea acestei initiative, folosind in acest scop toate modalitatile legale", a scris Dodon pe Facebook Citeste si:Dodon a sesizat SRI-ul de la Chisinau pentru ca intr-un raion se sarbatoreste Centenarul UniriiLegea care interzice unele publicatii ruse in R. Moldova a fost promulgata, dupa ce Dodon a fost suspendatGuvernul R. Moldova a retras ambasadorul din Rusia . Dodon condamna decizia: Provocati Moscova ...citeste mai departe despre " Republica Moldova isi trece in Constitutie orientarea pro-europeana " pe Ziare.com