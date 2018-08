"Cum sa nu se inteleaga ca suntem la capatul capacitatilor noastre de integrare si ca aceasta imigratie in masa este o amenintare culturala pentru civilizatia europeana?", a declarat duminica presedintele partidului Republicanii (LR), in fata a circa 1.500 de persoane in departamentul Haute-Loire."Francezii refuza sa devina straini in propria tara" si trebuie "facut astfel incat sa ramana ceva din civilizatie", a adaugat Wauquiez, in aplauze puternice."Nu mai puteam lasa aceste nave (umanitare) sa intre in porturile europene", a mai spus Wauquiez, al carui partid, infrant in alegerile legislative din 2017, vrea sa faca din problema migratiei tema centrala a campaniei pentru scrutinul european din mai 2019.Laurent Wauquiez, ales in decembrie la conducerea LR pe o linie puternic de dreapta, a mai afirmat ca reinceperea activitatii politice in aceasta toamna "sfarsitul mirajului macronismului".Lansandu-se in critici impotriva presedintelui Emmanuel Macron, liderul LR a declarat ca "nu exista rezultate si acest prim an este un esec".Mai multi lideri, partide si miscari politice isi anunta in acest weekend revenirea din vacanta politica avandu-l ca tinta, cel mai adesea, pe presedintele Macron, a carui formatiune nu a programat insa nicio adunare.Sambata, liderul stangii radicale, Jean-Luc Melenchon, i-a chemat pe francezi sa-l "faca praf" pe Macron la alegerile europarlamentare din primavara viitoare. ...citeste mai departe despre " Republicanii francezi recurg din nou la retorica anti-imigratie: Este o amenintare culturala pentru civilizatia europeana " pe Ziare.com