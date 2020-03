Exista doar trei motive pentru care cetatenii mai au voie sa iasa din casa, a declarat Kurz: munca esentiala, cumparaturi vitale, cum ar fi hrana, sau pentru a ajuta pe altcineva, scrie The Independent.Mai mult, austriecii vor iesi din case doar singuri sau cel mult impreuna cu cei alaturi de care locuiesc, dar nu mai au voie sa se intalneasca cu altcineva.Masurile anuntate de Kurz vin dupa ce guvernatorul provinciei Tirol, renumita pentru statiunile sale de schi, a anuntat inchiderea totala a regiunii, arata Bloomberg.Pana acum au fost confirmate 800 de cazuri de infectare in Austria , o tara cu 8 milioane de locuitori, care se invecineaza cu Italia Tot mai multe tari iau masuri similare, in incercarea de a limita contaminarile. Norvegia isi va inchide toate aeroporturile si porturile maritime, iar Slovenia a inchis transportul public.In Romania va fi instaurata starea de urgenta, de luni, iar Guvernul a inchis saptamana aceasta scolile si gradinitele, iar cei care revin din zone contaminate intra in izolare sau carantina.Ministrul de Interne: Toti care vin in Romania din tari cu minimum 500 de cazuri intra in izolare ...citeste mai departe despre " Restrictii severe in Austria: adunarile cu mai mult de 5 persoane au fost interzise " pe Ziare.com