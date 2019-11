Retragerile din conturile bancare, restrictionate in Liban la cel mult 1.000 de dolari pe saptamana

Vor fi de asemenea limitate transferurile financiare catre strainatate doar la cuantumul "cheltuielilor personale urgente", mai mentioneaza ABL, fara alte precizari. Aceeasi asociatie le-a cerut cetatenilor libanezi sa foloseasca moneda locala, lira libaneza, pentru toate tranzactiile financiare.In Liban cea mai mare parte a produselor de larg consum sunt importate, iar moneda folosita preponderent in tranzactiile externe este dolarul american.Sucursalele bancilor erau in continuare inchise luni in aceasta tara in urma unei greve declansate saptamana trecuta de functionarii bancari, ce se plang ca primesc amenintari din partea clientilor.Libanul este marcat de o luna de proteste masive impotriva clasei politice acuzata de coruptie si incompetenta. Aceasta criza a determinat scaderea ratingului datoriei nationale sub categoria "junk". Libanul are o datorie publica echivalenta cu 148% din PIB.Premierul Saad Hariri a demisionat in urma protestelor, dar presedintele Michel Aoun nu a numit inca un nou premier, iar in acest timp manifestatiile nu contenesc.